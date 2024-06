Οκτώ χρόνια μετά την απροσδόκητη νίκη στο EURO 2016 η Ισλανδία το έκανε ξανά, επικράτησε 1-0 επί των Άγγλων και τους σόκαρε πριν από την πρεμιέρα του EURO 2024.

Η ιστορία έχει την τάση να επαναλαμβάνεται και το τελικό σκορ στο φιλική αναμέτρηση ανάμεσα σε Αγγλία και Ισλανδία ξύπνησε αναμνήσεις από... EURO 2016. Τότε που η μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης είχε πετάξει εκτός διοργάνωσης τους Άγγλους με νίκη 2-1 για τη φάση των «16». Οκτώ χρόνια αργότερα η Ισλανδία το έκανε ξανά, επικράτησε 1-0 των Τριών Λιονταριών σε φιλική αναμέτρηση στο «Wembley» και τους έβαλε σε... σκέψεις ενόψει της πρεμιέρας του EURO 2024.

Το μοναδικό γκολ του αγώνα σημειώθηκε στο 12΄από τον Θορστέινσον, όταν έπειτα από όμορφο build up ο άσος των Ισλανδών βρέθηκε στην περιοχή και με δυνατό σουτ στην κλειστή γωνία νίκησε τον Ράμσντεϊλ για το 1-0.

Με τους Κέιν, Φόντεν, Πάλμερ και Γκόρντον στην επίθεση οι Άγγλοι δεν μπορούσαν αν δημιουργήσουν ευκαιρίες κι έπρεπε να περιμένουν μέχρι το 49΄όταν ο Φόντεν αστόχησε από καλή θέση. Στο 67΄μάλιστα η Ισλανδία άγγιξε το 2-0 σε κεφαλιά του Ίνγκασον που εξουδετέρωσε ο Ράμσντεϊλ, με το 0-1 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

England trailing

Nice build up from Iceland, 4 vs 4, England backline giving Iceland too much space.

Ramsdale easily beaten from near post, should have done better.

Good goal from Þórsteinsson.

Video courtesy 📷 pic.twitter.com/LO7DacLJYA