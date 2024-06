Οι «Έλληνες» Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Νεμάνια Μαξίμοβιτς βρίσκονται στη βασική ενδεκάδα της Σερβίας για το φιλικό με την Αυστρία. Στον πάγκο ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς.

Με τρεις παίκτες που αγωνίζονται στη Stoiximan Superleague ξεκινάει στη βασική της ενδεκάδα η Σερβία στο φιλικό με την Αυστρία στη Βιέννη (21:45). Αυτό είναι και το προτελευταίο «τεστ» των Σέρβων πριν το EURO 2024 στα γήπεδα της Γερμανίας.

Πιο συγκεκριμένα στο 4-2-3-1 της Σερβίας ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς της ΑΕΚ και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ θα είναι στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής, ενώ ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς του Παναθηναϊκού θα είναι ένας εκ των δυο αμυντικών μέσων. Από την πλευρά του στον πάγκο θα είναι ο έτερος «πράσινος» Φίλιπ Μλαντένοβιτς.

