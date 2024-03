Ο μέσος του Παναθηναϊκού, Άνταμ Τσέριν, βρήκε δίχτυα στη φιλική νίκη επί της Πορτογαλίας του Κριστιάνο Ρονάλντο με 2-0. Βασικός ο Σπόραρ, ήρθε από τον πάγκο ο Βέρμπιτς.

H Σλοβενία επικράτησε σε φιλικό ματς της Πορτογαλίας του βασικού και αναντικατάστατου Κριστιάνο Ρονάλντο στη Λιουμπλιάνα με 2-0, με τον Άνταμ Τσέριν να ανοίγει το σκορ.. Στο 77ο λεπτό ο μέσος του Παναθηναϊκού έκλεψε την μπάλα από τον CR7, προωθήθηκε, ο Σέσκο του πέρασε την μπάλα και ο χαφ των Πράσινων με συρτό σουτ άνοιξε το σκορ. Για τους γηπεδούχους ήταν βασικός και έπαιξε 67' λεπτά ο Άντραζ Σπόραρ, ενώ το ίδιο λεπτό ήρθε από τον πάγκο ο Μπένιαμιν Βέρμπιτς.

Αυτό ήταν το τέταρτο γκολ του 24χρονου χαφ σε 30 εμφανίσεις του με το εθνόσημο. Την τρέχουσα σεζόν ο διεθνής μέσος έχει 30 εμφανίσεις, με δυο γκολ και τρεις ασίστ με το Τριφύλλι.

ADAM GNEZDA ČERIN OPENS THE SCORING AGAINST PORTUGAL!!!

BENJAMIN ŠEŠKO 🇸🇮(2003) WITH THE ASSIST!!!

WHAT A BEAUTIFUL TEAM GOAL!!!

📽️ @tekkersfootpic.twitter.com/HDht94dTiT