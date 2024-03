Μετά από 17 χρόνια ποδοσφαιριστής της εθνικής Πορτογαλίας που δεν είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο φόρεσε τη φανέλα με το Νο. 7.

Η Πορτογαλία βρίσκεται ήδη στο Euro 2024 και στον όμιλο που ευελπιστεί να μπει η Ελλάδα με πρόκριση επί της Γεωργίας στην Τιφλίδα και για την τρέχουσα διακοπή η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ έκλεισε δυο φιλικά, με Σουηδία και Σλοβενία. Από τις κλήσεις του Ισπανού κόουτς έλειπε ο ηγέτης της ομάδας, Κριστιάνο Ρονάλντο, ώστε να πάρει «ανάσες».

Στο πρώτο εκ των δυο φιλικών η Πορτογαλία νίκησε τους Σουηδούς με 5-2 και έσπασε ένα τρομερό σερί του CR7. Για την ακρίβεια πρώτη φορά μετά το 2007 αγωνίστηκε ποδοσφαιριστής των Πορτογάλων που δεν είναι ο Κριστιάνο με τη φανέλα με το Νο.7!

🚨 For the first time since 2007, another player other than Cristiano Ronaldo wears Portugal's number 7 jersey 🇵🇹😥#CR7𓃵 pic.twitter.com/hWJRYP0uFv