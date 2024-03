Με τον Γιόβετιτς να ανοίγει το δρόμο σερβίροντας το πρώτο γκολ με άψογη κάθετη, το Μαυροβούνιο επικράτησε 2-0 της Λευκορωσίας και πανηγύρισε φιλική νίκη.

Φιλική νίκη για το Μαυροβούνιο με υπογραφή Γιόβετιτς! Ο επιθετικός του Ολυμπιακού σέρβιρε το 1-0 και άνοιξε το δρόμο της νίκης για την εθνική του ομάδα, η οποία τελικά επικράτησε 2-0 κόντρα στη Λευκορωσία επί τουρκικού εδάφους.

Ο έμπειρος επιθετικός στο 27΄πέρασε έξυπνη κάθετη πάσα στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας για τον Μάρουσιτς, ο οποίος άνοιξε το σκορ με διαγώνιο σουτ.

Λίγο πριν από την εκπνοή του ημιχρόνου ήταν η σειρά του Κρστοβιτς να πάρει τη σκυτάλη και να διαμορφώσει το τελικό 2-0, μιας και η Λευκορωσία σπατάλησε την ευκαιρία να μειώσει στο β΄μέρος με χαμένο πέναλτι του Εμπόνγκ (74΄)

ADAM MARUŠIĆ OPENS THE SCORING WITH A GREAT FINISH!!!

STEVAN JOVETIĆ WITH A LOVELY THROUGH BALL ASSIST!!!pic.twitter.com/KWD39tHdRM