Ένα τραγελαφικό περιστατικό έλαβε χώρα στο φιλικό της Γερμανίας με την Αυστρία, όταν ο προπονητής των «πάντσερ», Γιούλιαν Νάγκελσμαν ζήτησε από τον τερματοφύλακα της ομάδας του, Κέβιν Τραπ να παριστάνει τον τραυματία.

Η Γερμανία πάει από το κακό στο χειρότερο, αφού μετά την ήττα από την Τουρκία στο προηγούμενο φιλικό, ηττήθηκε και από την Αυστρία με 2-0, κόντρα στην οποία βέβαια αγωνιζόταν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Σανέ στο 49ο λεπτό μετά από αψυχολόγητη ενέργεια του Γερμανού εξτρέμ.

Ωστόσο αυτό που ξεχώρισε από την αναμέτρηση αυτή δεν είναι νέα ήττα των «πάντσερ» ούτε η χρησιμοποίηση του Κάι Χάβερτς για δεύτερη φορά στην θέση του αριστερού μπακ, αλλά η επική στιγμή κατά την οποία ο προπονητής της εθνικής Γερμανίας, Γιούλιαν Νάγκελσμαν κάλεσε τον τερματοφύλακα της ομάδας, Κέβιν Τραπ να κάτσει κάτω και να κάνει τον τραυματία.

Ο Γερμανός κίπερ ενώ ετοιμαζόταν να εκτελέσει ένα φάουλ, όταν είδε αντιλήφθηκε τι του ζητάει ο προπονητής του, ξάπλωσε στο πάτωμα και δέχθηκε ιατρική βοήθεια. Φυσικά, δεν αντιμετώπισε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα και ολοκλήρωσε κανονικά τον αγώνα.

Δείτε το τρομερό στιγμιότυπο:

Julian Nagelsmann told Kevin Trapp to pretend he was injured in the game vs Austria yesterday... 😳 pic.twitter.com/Kdu0oNSXQT