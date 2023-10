Ο Ζίνι της ΑΕΚ ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα της Ανγκόλας, η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη με 1-1 σε φιλική αναμέτρηση με τη Μοζαμβίκη.

Στην αρχική ενδεκάδα της Ανγκόλας στο φιλικό ματς με τη Μοζαμβίκη που έλαβε χώρα στην Πορτογαλία ξεκίνησε ο Ζίνι.

Ο 21χρονος φορ της ΑΕΚ έφτασε τις 12 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα της Ανγκόλας.

Το αποτέλεσμα έληξε ισόπαλο 1-1, με τον Κάταμο να ανοίγει το σκορ στο 71' για τη Μοζαμβίκη και τον Τζέλσον Ντάλα να ισοφαρίζει σε 1-1 στο 85'.

Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση του Ζίνι με την Ανγκόλα την προσεχή Τρίτη (17/10) με αντίπαλο το Κονγκό σε φιλικό ματς που θα διεξαχθεί επίσης σε προτογαλικό έδαφος.

ANGOLA E MOÇAMBIQUE TERMINAM EMPATADOS



A seleção nacional, empatou 1-1 com a sua congénere do Moçambique, no estádio Municipal de Albufeira, Portugal, em jogo referente a data FIFA.



A primeira parte do jogo terminou com rigoroso empate (0-0)



Moçambique abriu o placar aos 80… pic.twitter.com/Gcm1N5d2PT