Το φιλικό ανάμεσα στην Ουγγαρία και την Ελλάδα είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Μπαλάζ Τζούτζακ, καθώς ήταν το τελευταίο του παιχνίδι με το εθνόσημο.

Η Ουγγαρία κατάφερε να νικήσει την Ελλάδα στο φιλικό που διεξήχθη στο «Puskas Arena» (2-1) αλλά το βασικό θέμα της ημέρας δεν ήταν άλλο από τον Μπάλαζ Τζούτζακ.

Ο 35χρονος χαφ έπαιξε στο τελευταίο του παιχνίδι με την Εθνική ομάδα και η σημερινή (20/11) μέρα ήταν αφιερωμένη στον ίδιο. Κάθε στιγμή του στον αγωνιστικό χώρο ήταν και μία ξεχωριστή ανάμνηση στους οπαδούς της χώρας αλλά και του διεθνή ποδοσφαιριστή.

Αρχικά, την ώρα που οι δύο ομάδες μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, ο 35χρονος μέσος τιμήθηκε από την ομοσπονδία της Ουγγαρίας καθώς έγινε πρώτος σε συμμετοχές (109) στο ιστορικό βιβλίο της χώρας ενώ την ώρα που ακούστηκε ο Εθνικός ύμνος, η κάμερα τον έπιασε να... λυγίζει με το περιβραχιόνιο στο χέρι.

Balázs Dzsudzsák played his final match for Hungary tonight. He made 108 appearances for his nation, scoring 22 & assisting 24. Great player. 🇭🇺❤️ pic.twitter.com/ZiOuszNTf3

Την ίδια στιγμή, οι οπαδοί έστειλαν ένα δικό τους... μήνυμα, αναφέροντας τα δύο γκολ που έγραψαν ιστορία. Το ένα το 2014 απέναντι στη Ρουμανία στο Βουκουρέστι και το άλλο το 2016, στο EURO απέναντι στην Πορτογαλία.

Από εκεί και πέρα έπαιξε για 53 λεπτά, δείχνοντας διάθεση αλλά και όρεξη να ζήσει στα μέγιστα το τελευταίο του παιχνίδι με την Ουγγαρία, ακόμα και αν ήταν φιλικό. Μάλιστα, είχε μία καλή στιγμή να σκοράρει στο 28' αλλά ο Πασχαλάκης του στέρησε το γκολ.

Τελικά, στο 53ο λεπτό, το «7» εμφανίστηκε στον πίνακα των αλλαγών. Ο Τζούτζακ είδε όλο το γήπεδο να σηκώνεται στο... πόδι και αν χειροκροτεί τον 35χρονο «θρύλο» της χώρας. Ο ίδιος δεν κράτησε για ακόμη μία φορά τα δάκρυα του και κάπως έτσι, μπήκε ο επίλογος στη σπουδαία πορεία του με το εθνόσημο.

Ένας... δρόμος που όπως ξεκίνησε, έτσι τελείωσε, αφού το ντεμπούτο του το είχε κάνει στις 2 Ιουνίου του 2007 κόντρα στην... Ελλάδα. Μετά από 15 χρόνια, απέναντι στην ίδια αντίπαλο, ο έμπειρος ποδοσφαιριστής πραγματοποίησε την τελευταία του παράσταση.

And that’s that. Dzsudzsák Balázs comes off for Ádám Martin. His final time coming off.



Thank you for all you have done for the National team Bazsi ❤️🇭🇺 pic.twitter.com/gISSq1qdfM