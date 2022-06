Ο αστέρας της Παρί Σεν Ζερμέν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προπόνησης της «Σελεσάο» το μεσημέρι της Τετάρτης (01/06) με τον Κουτίνιο να μπαίνει στη θέση του.

Ο... επιρρεπής στους τραυματισμούς «Νέι» αποχώρησε από την προπόνηση της Εθνικής Βραζιλίας, κατά τη διάρκεια του εσωτερικού διπλού, με πόνους στο πόδι.

Συγκεκριμένα βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο και έδειχνε να πονά στον δεξί του αστράγαλο, με το ιατρικό τιμ να σκύβει από πάνω του, για να τον φροντίσει.

Η συμμετοχή του για το φιλικό παιχνίδι με τη Νότιο Κορέα τίθεται εν εμφιβόλω.

Ο Κουτίνιο ήταν εκείνος που πήρε τη θέση του για να συνεχιστεί η προπόνηση.

Neymar machucou o pé direito no treino da Seleção nessa quarta, precisou de atendimento medico e não voltou mais para a atividade. Ele saiu de campo mancando e virou dúvida para enfrentar a Coreia do Sul amanhã. Coutinho treinou no lugar dele pic.twitter.com/HUFybSz2AH