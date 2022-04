Αντί για τα ονόματά τους, οι ποδοσφαιριστές της Σαχτάρ θα έχουν τυπωμένες στο πίσω μέρος της φανέλας τους τα ονόματα των πόλεων της Ουκρανίας που βομβαρδίστηκαν από τους Ρώσους.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Σαχτάρ στο Φάληρο, σε διεθνή φιλικό αγώνα για την Ειρήνη και τον τερματισμό του πολέμου.

Οι ποδοσφαιριστές της ουκρανικής ομάδας δεν θα θα έχουν τυπωμένα τα ονόματά τους στο πίσω μέρος της φανέλας τους, αλλά εκείνα των πόλεων της της χώρας τους που βομβαρδίστηκαν από τους Ρώσους.

Ποιες είναι αυτές; Μαριούπολη, Ίρπιν, Μπούτσα, Χοστομέλ, Κάρκοβο, Βολνοβάκα, Τσερνίχιβ, Κέρσον, Οκτίρκα, Μικολαΐβ.

At the charity match against Olympiacos,Shakhtar players will wear shirts featuring the names of 10 hero cities that fiercely resisted Russia's invasion of Ukraine.



