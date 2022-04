Δείτε την ενδεκάδα με την οποία παρατάσσει τη Σαχτάρ ο Ιταλός προπονητής της, Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι.

Η Σαχτάρ βρίσκεται στο «Γ. Καραϊσκάκης», όπου στις 20.00 θα αντιμετωπίσει σε φιλικό τον Ολυμπιακό. Ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι παρατάσει την ουκρανική ομάδα με την εξής ενδεκάδα:

Τρούμπιν, Κονόπλια, Στεπανένκο, Μούντρικ, Μπόριατσουκ, Μπουλέζα, Μιζνιόφ, Μπόνταρ, Τοπάλοβ, Μπονταρένκο, Ματβιένκο.

🇺🇦⚒ Shakhtar line-up for the charity match vs Olympiacos.



Watch a live stream of the game within the #Shakhtar Global Tour for Peace in #Ukraine: https://t.co/ccSwOVidin.



All proceeds from the match will be used to help Ukraine.#StandWithUkraine pic.twitter.com/Uii7AFvmK5