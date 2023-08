Το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου έκανε ο Χάρι Κέιν, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στη θέση του Τελ στο 64', στον τελικό του γερμανικού σούπερ καπ κόντρα στη Λειψία.

BREAKING: Harry Kane makes his Bayern Munich debut in the German Super Cup ✅ pic.twitter.com/OLxDzx6WtN