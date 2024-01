Ένας κανόνας που αφορά το όριο των ποδοσφαιριστών από τις «ρεζέρβες» δεν επέτρεψε στον Τσάβι να «ρίξει» στη μάχη με την Μπιλμπάο τον Φερμίν Λόπεθ.

Εκτός Copa del Rey είναι από το βράδυ της Τετάρτης η Μπαρτσελόνα. Οι «μπλαουγκράνα» δεν άντεξαν στο «Σαν Μαμές» και ηττήθηκαν από την Μπιλμπάο του Βαλβέρδε στη διαδικασία της παράτασης με 4-2, αποχαιρετώντας τη διοργάνωση από τη φάση των προημιτελικών.

Ο Τσάβι είχε πολλές απουσίες και χρειάστηκε να βασιστεί στα παιδιά της Μασία, καθώς χρησιμοποίησε τέσσερις ανήλικους ποδοσφαιριστές. Ο Γιαμάλ που ξεκίνησε βασικός και οι Κουμπάρσι, Φορτ και Γκίου που μπήκαν από τον πάγκο για να προσφέρουν λύσεις. Ο Τσάβι εάν μπορούσε θα χρησιμοποιούσε και τον Φερμίν Λόπεθ ο οποίος παρότι αγωνίζεται με την πρώτη ομάδα, λογίζεται ακόμα ως μέλος της δεύτερης ομάδας της Μπαρτσελόνα.

Αυτός ήταν και ο λόγος που ο Ισπανός χαφ δεν μπορούσε να αγωνιστεί. Παρότι σηκώθηκε για ζέσταμα λίγο πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας, ο Λόπεθ δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής καθώς στον αγωνιστικό χώρο η Μπαρτσελόνα είχε τρεις ποδοσφαιριστές από τη «ρεζέρβα», το οποίο αποτελεί και όριο στα ισπανικά γήπεδα.

Fermín López is not able to come on as there are already 3 academy players on the pitch, which the maximum. He can come on if it's for Lamine Yamal.



