Η Σεβίλλη χρησιμοποίησε ένα tweet που περιελάμβανε τον δανεικό απ' τη Γιουνάιτεντ Γκρίνγουντ και τον Σέρχιο Ράμος για να τρολάρει τη Χετάφε μετά τη νίκη της με 3-1 στο Copa del Rey.

Η ομάδα του Κίκε Σάντσες Φλόρες έκλεισε τη θέση της στα προημιτελικά με μια συγκροτημένη εμφάνιση το απόγευμα της Τρίτης (16/01) κόντρα στη Χετάφε (3-1). Ο Σέρχιο Ράμος άνοιξε το σκορ στο 8ο λεπτό πριν ο Χάιμε Μάτα ισοφαρίσει για τους γηπεδούχους. Δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο με την... ευγενική προσφορά του Ισάακ Ρομέρο ήταν αρκετά για να κλείσει η νίκη.

Ο επίσημος λογαριασμός του αγγλικού twitter της Σεβίλλης αποφάσισε να... στοχεύσει στον Γκρίνγουντ λίγο μετά τη λήξη του ματς. Συγκεκριμένα δημοσίευσαν: «Ο Σέρχιο Ράμος αδειάζει την πίσω τσέπη του μετά το αποψινό παιχνίδι» και συνημμένα ήταν μια φωτογραφία με κλειδιά, ένα πορτοφόλι, ένα τηλέφωνο και ο Γκρίνγουντ με τη φανέλα του στη Χετάφε.

Φυσικά δεν άργησε να γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Sergio Ramos emptying his back pocket after the game tonight: pic.twitter.com/aexb2HMcNA