Δημοσιογράφος ρώτησε τον Τσάβι αν η Μπαρτσελόνα έφερε τον εαυτό της στα όρια της γελιοποίησης κόντρα στην Ιντερσίτι και ο κόουτς των Καταλανών το αρνήθηκε εκνευρισμένος.

Η Μπαρτσελόνα σχεδόν πλήρης και παρότι προηγήθηκε τρεις φορές κόντρα στην άσημη Ιντερσίτι, χρειάστηκε την παράταση για να πάρει τελικά τη νίκη (4-3) και να περάσει στους «16» του Κυπέλλου Ισπανίας.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Τσάβι Ερνάντεθ, ανέφερε ότι η ομάδα του έκανε μόνη της τα εύκολα, δύσκολα, δεν ήταν καλή και στις δύο πλευρές του γηπέδου και όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε: «Έχετε φέρει τον εαυτό σας στα όρια της γελοιοποίησης;» απάντησε κατηγορηματικά «όχι» και επισήμανε ότι επτά ομάδες της πρώτης κατηγορίας έχουν αποκλειστεί.

Αναλυτικά ανέφερε:

«Όχι.Αυτό δεν είναι μια ποδοσφαιρική ερώτηση. Είναι δύσκολο να κερδίζεις. Θέλεις να πεις ότι όλες οι ομάδες της La Liga που έχουν αποκλειστεί έχουν γελοιοποιηθεί; Πρέπει να σεβόμαστε τους πάντες. Ο [προπονητής] Σιβιέρο κάνει καλή δουλειά, όπως έκανε και η Ιντερσίτι. Πρέπει να τους σέβεσαι».

Have you put yourself in a ridiculous position?



Xavi: "We are in the Copa del Rey, seven La Liga teams left. Were they ridiculous? This is a question that has nothing to do with football..." pic.twitter.com/WyXF0Af5fT