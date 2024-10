«Μαζεύαμε σκουπίδια και κάναμε εργασίες»: Οι... αντισυμβατικές μέθοδοι του Μπιέλσα που έφεραν κρίση στην Ουρουγουάη

Η ιδιαίτερη προσέγγιση και ο σκληρός χαρακτήρας του Μαρσέλο Μπιέλσα, έχουν... ταράξει τα νερά κι έχουν σπείρει τη διχόνοια στην εθνική Ουρουγουάης, με την ομάδα να περνάει κρίση μετά το Copa America.

Η θητεία του Μαρσέλο Μπιέλσα ως προπονητή της Ουρουγουάης ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς, με τον ίδιο να τυγχάνει θερμής υποδοχής, όπως ακριβώς άρμοζε σε έναν τεχνικό του δικού του βεληνεκούς. Η ομάδα φρόντισε να υιοθετήσει αμέσως τη φιλοσοφία του.

Στα προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, κατέγραψε με τους παίκτες του νίκες απέναντι σε υπολογίσιμους αντιπάλους, όπως η Βραζιλία και η Αργεντινή. Μετά το 2-0 στο θρυλικό στάδιο «La Bombonera» της Αργεντινής, ο ίδιος ο Μέσι παραδέχθηκε ότι οι αντίπαλοι τούς υπερκέρασαν τόσο σε ταχύτητα, όσο και σε ένταση. Στο Copa America του περασμένου καλοκαιριού, η Ουρουγουάη, αν και ηττήθηκε στα ημιτελικά από την Κολομβία, άφησε θετικά δείγματα δίνοντας την εντύπωση ότι η ομάδα «έσφυζε» από υγεία.

