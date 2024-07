Ο οπαδός που χτύπησε στο κεφάλι τον Ντάργουιν Νούνιες στον ημιτελικό του Copa America ανάμεσα σε Κολομβία και Ουρουγουάη έγινε viral, λόγω του ότι είναι ιερέας.

Το χάος επικράτησε μετά τον ημιτελικό του Copa America ανάμεσα σε Ουρουγουάη και Κολομβία τόσο στον αγωνιστικό χώρο, όσο και στις εξέδρες του γηπέδου.

Οι Ντάργουιν Νούνιες και Ρόναλντ Αραούχο έπαιξαν ξύλο με αντίπαλους οπαδούς, λίγα δευτερόλεπτα πριν το τελευταίο σφύριγμα της αναμέτρησης.

Οι λογομαχίες προηγήθηκαν των επεισοδίων και στη συνέχεια εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια χιλιάδων φιλάθλων σκηνές ντροπής με τους δύο παίκτες να δέχονται μπουνιές από άτομα που βρίσκονταν στις κερκίδες.

Ο επιθετικός της Λίβερπουλ έπεσε στα χέρια ενός οπαδού, ο οποίος τον χτύπησε στο κεφάλι, με το πρόσωπο του συγκεκριμένου ανθρώπου να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ο λόγος δεν σχετίζεται με την εμφάνισή του, αλλά με την ιδιότητά του καθώς ο ίδιος είναι... ιερέας!

The Colombia fan who punched Darwin Nunez is a priest 🤣🙈👊 pic.twitter.com/X0aZl33yJD