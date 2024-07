Τρόμος επικράτησε στις κερκίδες όπου σημειώθηκαν τα επεισόδια ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές της Ουρουγουάης και τους οπαδούς της Κολομβίας, με το πλάνο όπου φαίνεται ο Νούνιες να ηρεμεί τον μικρό τρομαγμένο του γιό να συγκλονίζει.

Εικόνες από άλλες εποχές σημειώθηκαν μετά το τελικό σφύριγμα του δεύτερου ημιτελικού του Copa America ανάμεσα στην Ουρουγουάη και την Κολομβία. Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι οπαδοί της Κολομβίας επιτέθηκαν στους ποδοσφαιριστές της Σελέστε πετώντας τους μπουκάλια κατά την αποχώρηση τους από τον αγωνιστικό χώρο.

Η κατάσταση ξέφυγε και μάλιστα ο Νούνιες ανέβηκε στις κερκίδες και πιάστηκε στα χέρια με μερικούς οπαδούς της Κολομβίας. Λίγο μετά το τέλος της σύρραξης, οι οικογένειες των ποδοσφαιριστών της Σελέστε που βρισκόντουσαν στο σημείο όπου προκλήθηκε η αναστάτωση, κατέβηκαν από τις κερκίδες. Ο μικρός γιός του Νούνιες τρομοκρατήθηκε από τις εικόνες που αντίκρισε και έτρεξε προς το μέρος του πατέρα του.

Οι κάμερες κατάφεραν να τραβήξουν ένα συγκλονιστικό πλάνο όπου φαίνεται ο Νούνιες να προσπαθεί να ηρεμήσει τον τρομοκρατημένο του γιό.

Darwin Núñez consoling his son after the altercation that took place at full time v Colombia.



Supposedly drunk Colombia fans ‘avalanched’ the families of the Uruguayan players which is when Darwin & other players went up to the stands to fight them. pic.twitter.com/0zsK7xy1PH