Μπιέλσα: «Το ποδόσφαιρο γίνεται λιγότερο ελκυστικό και περισσότερο μπίζνα»

Τη δική του εξήγηση για το σύγχρονο ποδόσφαιρο έδωσε ο Μαρσέλο Μπιέλσα στην συνέντευξη Τύπου μετά την πρόκριση της Ουρουγουάης στα πέναλτι κόντρα στην Βραζιλία, η οποία της έδωσε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Copa America.

H Ουρουγουάη και ο Μαρσέλο Μπιέλσα πανηγυρίζουν την πρόκριση στα ημιτελικά του Copa America, όπου θ' αντιμετωπίσουν την Κολομβία για ένα εισιτήριο στον τελικό της διοργάνωσης κόντρα στον νικητή του ζευγαριού Αργεντινή - Καναδάς.

Βέβαια, ο τεχνικός της Ουρουγουάης στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε λίγο μετά τη μεγάλη πρόκριση, δεν στάθηκε τόσο στην επιτυχία της ομάδας του αλλά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

Ο «El Loco» μίλησε για το γεγονός ότι το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια έχει γίνει «μπίζνα», τονίζοντας πως το θέαμα γίνεται ολοένα και λιγότερο ελκυστικό. Μάλιστα, υπογράμμισε πως σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν τόσοι πολλοί παίκτες που θα καθηλώνουν τον κόσμο, προτρέποντας τους ιθύνοντες του αθλήματος να αρνηθούν το νέο μοτίβο που προτείνεται.

«Το ποδόσφαιρο αποκτά όλο και περισσότερους θεατές, αλλά γίνεται ολοένα και λιγότερο ελκυστικό. Αυτά που έκαναν αυτό το παιχνίδι το καλύτερο παιχνίδι του κόσμου είναι αυτά που σήμερα δεν τους δίνουμε καμία σημασία. Μετά αυτή η διαδικασία θα τελειώσει.

Δεν έχει σημασία πόσος κόσμος παρακολουθεί το άθλημα εάν δεν διασφαλίσουμε ότι ο κόσμος θα έχει κάτι ευχάριστο για να παρακολουθήσει και το μόνο που θα επωφεληθεί θα είναι οι μπίζνες. Γιατί αυτούς τους νοιάζει πόσος κόσμος θα παρακολουθήσει.

Αλλά σε λίγα χρόνια οι παίκτες που θα αξίζουν να καθίσεις να τους παρακολουθήσεις θα είναι λιγότεροι και το προϊόν θα είναι λιγότερο απολαυστικό. Αυτή η τεχνητή αύξηση θεατών θα τελειώσει.

Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο πέντε λεπτά με highlights. Το ποδόσφαιρο είναι περισσότερα από αυτό. Είναι μια πολιτισμική έκφραση, ένας τρόπος ταυτοποίησης. Κατά πάσα πιθανότητα υπάρχουν Ουρουγουανοί που κοιτάνε μόνο τις καλύτερες στιγμές των αγώνων της εθνικής, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με την αίσθηση που μας επέτρεψε να ερωτευτούμε έναν λαό με το πιο χαρακτηριστικό σημάδι αναγνώρισης που έχει, το ποδόσφαιρο.

Θεωρώ ότι πρέπει να αγνοήσουμε το μοτίβο που μας προτείνουν, όπου η αντιπαράθεση, η κατηγορία, η αποφασιστικότητα εκείνου που είναι ένοχος, γίνεται εμμονή που δυσχεραίνει την ατμόσφαιρα στην οποία θα έπρεπε να παίζεται κανονικά το ποδόσφαιρο».

“In the years to come the number of footballers worth watching will be less and less and football will become less enjoyable”



Fascinating comments as always from Marcelo Bielsa. Can’t deny thinking similar once or twice watching games at #EURO2024 pic.twitter.com/TZ6cy9G9Lh