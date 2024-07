Ο Χάμες Ροντρίγκες εμφανίστηκε στο φετινό Copa America στα καλύτερά του και αποτελεί τον κορυφαίο δημιουργό του τουρνουά μέχρι στιγμής.

Ένας αναγεννημένος Χάμες Ροντρίγκες έχει εμφανιστεί στα γήπεδα των ΗΠΑ για το φετινό Copa America, αφού ο Κολομβιανός σούπερ σταρ πραγματοποιεί το καλύτερό του τουρνουά με την εθνική ομάδα μετά από το Μουντιάλ του 2014, όπου είχε αναδειχθεί πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης.

Ο 32χρονος πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και νυν της Σάο Πάολο είναι αυτή τη στιγμή πρώτος σε δημιουργία ευκαριών στην φετινή διοργάνωση με 14 αφήνοντας πίσω του τον Μέσι, που έχει 11 και τον Νικολάς ντε λα Κρουζ της Ουρουγουάης, που έχει 10.

Copa America chances created leaders: James Rodríguez (14), Lionel Messi (11), Nicolás de la Cruz (10).



10 of James' 14 have come from set-pieces, which account for 13.7% of the set-piece chances created by every player at the tournament.#COLPAN #CopaAmerica2024 pic.twitter.com/1wZQtzin4t