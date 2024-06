Ο τερματοφύλακας της εθνικής Αργεντινής, Εμιλιάνο Μαρτίνες, πανηγύρισε το γκολ του Λαουτάρο μπροστά στην κερκίδα της Χιλής!

Με γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες στο 88ο λεπτό η Αργεντινή επικράτησε με 1-0 της Χιλής για την 2η αγωνιστική των ομίλων του Copa America και εξασφάλισε την παρουσία της στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Το γκολ του επιθετικού της Ίντερ πανηγυρίστηκε θερμά από τους διεθνείς της «Αλμπισελέστε» και ο... συνήθης ύποπτος Εμιλιάνο Μαρτίνες γύρισε προς την κερκίδα των υποστηρικτών της Χιλής και πανηγύρισε προκλητικά μπροστά τους.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Emiliano Martínez celebrating in front of Chile fans after Lautaro's goal 😭😭😭😭😭😭😭😭



pic.twitter.com/rlF7TVT3yZ