Ένα ακόμα ρεκόρ σημείωσε ο Λιονέλ Μέσι, καθώς τα ξημερώματα έγινε ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές σε τελικά του Copa America, φτάνοντας τις 35 εμφανίσεις.

Με το δεξί ξεκίνησε το ταξίδι της στο Copa America η Αργεντινή για τη διατήρηση των σκήπτρων. Μπορεί ο Λιονέλ Μέσι να μην ήταν σε καλή βραδιά εκτελεστικά, ωστόσο ο pulga έκανε τη διαφορά και πάλι μέσω της δημιουργίας, έχοντας μια ασίστ και την πάσα που ουσιαστικά «ξεκλείδωσε» την άμυνα του Καναδά στο πρώτο γκολ της Αλμπισελέστε.

Δεν θα μπορούσαν να λείπουν και τα ρεκόρ του Αργεντινού σούπερ σταρ σε αυτή τη πρεμιέρα του Copa America που διεξάγεται στα γήπεδα των ΗΠΑ. Ο Μέσι έγινε ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του θεσμού, φτάνοντας τις 35 και αφήνοντας στην 2η θέση τον Χιλιανό Σέρχιο Λίβινγκστόουν.

Παράλληλα, ο Μέσι έγινε και ο ποδοσφαιριστής που έχει συμμετάσχει περισσότερες φορές από τον καθένα σε τελική φάση της διοργάνωσης. Με τη συμμετοχή του απέναντι στον Καναδά, ο Μέσι «σφράγισε» και αυτό το ρεκόρ, δίνοντας το «παρών» στο 7ο Copa America της καριέρας του. Κανείς άλλος στην ιστορία της διοργάνωσης δεν έχει αγωνιστεί σε επτά διαφορετικές εκδοχές, με τον Μέσι να «σπάει» με το... καλημέρα δύο ιστορικά ρεκόρ.

Lionel Messi just broke the Copa América record of matches played with 35 👑



La Pulga also becomes the first Argentine to play in SEVEN editions of this tourney 🇦🇷



Timeless 🐐 pic.twitter.com/y77adASiBV