Ουρουγουάη – Χιλή 1-1: Με το ζόρι πρώτος βαθμός για Σελέστε (vid)

Ο Βάργας έγραψε ιστορία με γκολάρα, ο Βιδαλ έβαλε αυτογκόλ, το ματς είχε πολλές μάχες, με το 1-1 στο Ουρουγουάη-Χιλή να αδικεί τους Χιλιανούς.

Ξεκίνησε με ήττα από την Αργεντινή και στο δεύτερο παιχνίδι της στο φετινό Κόπα Αμέρικα, η Ουρουγουάη κατάφερε να πάρει τον πρώτο βαθμό της, αν και η Χιλή ήταν καλύτερη σε αυτό το μεταξύ τους 1-1, που έστειλε τους Χιλιανούς στους πέντε βαθμούς.



Εκείνοι ήταν που άνοιξαν το σκορ με τρομερό διαγώνιο βολέ (26’) του Εδουάρδο Βάργας, ο οποίος έφτασε τα 14 γκολ και μαζί με το Περουβιανό, Πάουλο Γκερέρο, είναι οι κορυφαίοι εν ενεργεία σκόρερ στη διοργάνωση γενικά.



Ωστόσο, μία ενέργεια του Λουίς Σουάρες (66’) οδήγησε στο αυτογκόλ του Αρτούρο Βιδάλ και μαζί στην ισοπαλία σε ένα ματς που δεν είχε πολλές φάσεις, αλλά ήταν γεμάτο ένταση και σκληρά μαρκαρίσματα, τιμώντας αυτό που θα περίμενε κανείς από ένα Ουρουγουάη-Χιλή.

Really nice assist from Brereton before Vargas blasts home the finish for Chile's goal v Uruguay 🇨🇱 #CopaAmerica pic.twitter.com/5Zmi7hf7Ay