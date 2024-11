Ο Ουζεντίν Ουναΐ άνοιξε το δρόμο με τη δίκη του ασίστ για την επιβλητική νίκη του Μαρόκου, το οποίο διέλυσε με 7-0 το Λεσότο. Στον πάγκο ο Ελ Καμπί, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο 62΄.

Με υπογραφή Ουναΐ ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Μαρόκου απέναντι στο Λεσότο για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Ο μέσος του Παναθηναϊκού άνοιξε το δρόμο με ασίστ για το εντυπωσιακό 7-0 των Λιονταριών που συνέτριψαν την αντίπαλό τους. Μόλις στο 5΄ο Ουναΐ έστρωσε τη μπάλα για τον Μπραΐμ Ντίαθ, με τον αστέρα της Ρεάλ να πλασάρει για το 1-0. Ο μέσος του Παναθηναϊκού αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο με το σκορ στο 5-0, ενώ στο 72΄πέρασε στο ματς από τον πάγκο ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί που ολοκλήρωσε το παιχνίδι.

Brahim Diaz has 5 goals in 8 games for Morocco. He’s scoring almost every game.



If he does well in next year’s AFCON, he’s a good candidate for African Best.



Still not changed the fact that Lamine made him change his nationality😅pic.twitter.com/q6t1jt6Wix