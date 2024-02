Ο πατέρας του Φρανκ Κεσί είναι ο... εμπνευστής του χαρακτηριστικού πανηγυρισμού του αρχηγού της Ακτής Ελεφαντοστού όπως αποκάλυψε ο ίδιος.

Η οικοδέσποινα Ακτή Ελεφαντοστού έκανε τεράστια ανατροπή στο μεγάλο τελικό του Copa Africa κόντρα στη Νιγηρία, νίκησε με 2-1 και σήκωσε την τρίτη της κούπα. Ένας εκ των πρωταγωνιστών της Ακτής ήταν φυσικά ο αρχηγός της Φρανκ Κεσί ο οποίος ήταν αυτός που ισοφάρισε για την ομάδα του.

Ο Κεσί πανηγύρισε με τον χαρακτηριστικό στρατιωτικό του πανηγυρισμό και μετά το τέλος της αναμέτρησης ρωτήθηκε για την προέλευση του. Ο αρχηγός της νικήτριας του Copa Africa αποκάλυψε ότι ο εμπνευστής του πανηγυρισμού του είναι ο πατέρας του, ο οποίος πέθανε υπερασπιζόμενος τη χώρα του.

«Ο πατέρας μου ήταν ποδοσφαιριστής. Μετά έγινε στρατιώτης και πέθανε. Ο πανηγυρισμός μου είναι αφιερωμένος σε εκείνον», δήλωσε ο έμπειρος χαφ που οδήγησε την Ακτή Ελεφαντοστού στην κατάκτηση του τρίτου Copa Africa της ιστορίας της.

