Πρόβλημα για την Νιγηρία που είδε τον ηγέτη της Βίκτορ Οσιμέν να μην ταξιδεύει με την υπόλοιπη αποστολή και να είναι αμφίβολος για τον ημιτελικό με την Νότια Αφρική.

Δυσάρεστα νέα στο «στρατόπεδο» της Νιγηρίας, αφού το βαρύ... πυροβολικό της ομάδας, Βίκτορ Οσιμέν δεν ταξίδεψε με την αποστολή της «σούπερ αετών» για τον ημιτελικό με την Νότια Αφρική, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη (07/02).

Ο Νιγηριανός επιθετικός έμεινε στην πρωτεύοσα της Ακτής Ελεφαντοστού, Αμπιτζάν εξαιτίας δυσφορίας που του προκαλεί ένα πρόβλημα στην κοιλιακή χώρα. Το ιατρικό τιμ της ομάδας θα αξιολογήσει την κατάστασή του, μήπως κατορθώσει να ταξιδέψει αυθημερόν για να δώσει το παρών στον κρίσιμο αυτόν αγώνα.

Ένα μέλος του ιατρικού επιτελείου έμεινε μαζί του, όπως ενημέρωσε επίσημα η ομοσπονδία της Νιγηρίας και αν η κατάσταση του ποδοσφαιριστή έχει βελτιωθεί μέχρι το πρωί της Τετάρτης, οι δυό τους θα ταξιδέψουν για να ενσωματωθούν στην υπόλοιπη ομάδα.

Ο 25χρονος Βίκτορ Όσιμεν έχει σκοράρει ένα γκολ κι έχει δώσει δύο ασίστ μέχρι στιγμής στο Copa Africa, έχοντας αγωνιστεί και στα πέντε παιχνίδια της ομάδας του.

Members of the team traveled from Abidjan to Bouaké today via a 10pm Air Cote D'Ivoire flight. Osimhen did not however make the trip as a result of an abdominal discomfort. Team medics confirmed that he has been placed under close watch with a member of the medical team staying… pic.twitter.com/G39LqaKcVA