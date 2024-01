Η Ακτή Ελεφαντοστού απέλυσε τον προπονητή της, Ζαν Λουί Γκασέτ, προκρίθηκε στα νοκ άουτ του Copa Africa και προσπαθεί να πάρει τον ομοσπονδιακό τεχνικό της εθνικής Γαλλίας γυναικών, Ερβέ Ρενάρ, ως δανεικό.

H διοργανώτρια του Copa Africa, Ακτή Ελεφαντοστού, βρέθηκε μια «ανάσα» από τον αποκλεισμό της από το τουρνουά, όμως ευνοήθηκε από τις συγκυρίες στον 6ο Όμιλο και εν τέλει προκρίθηκε ως τέταρτη καλύτερη τρίτη. Φαίνεται πως οι Ιβοριανοί περίμεναν πως θα έμεναν εκτός και απέλυσαν τον προπονητή τους, Ζαν Λουίς Γκασέτ, πριν αποκλειστούν οριστικά και τώρα ψάχνονται για προπονητή για τα νοκ άουτ!

Συμφωνα με την Equipe η Ακτή Ελεφαντοστού προσπαθεί να κάνει μια πρωτοφανή κίνηση, καθώς επιχειρεί να... δανειστεί προπονητή! Ο λόγος για τον Ομοσπονδιακό τεχνικό της εθνικής Γαλλίας γυναικών, Ερβέ Ρενάρ. Οι Ιβοριανοί θέλουν να πείσουν τον Γάλλο κόουτς να αναλάβει την εθνική τους μέχρι το τέλος του τουρνουά.

