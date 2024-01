Η Γκάνα αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Copa Africa και οι δημοσιογράφοι της χώρας επιτέθηκαν φραστικά στους παίκτες της ομάδας.

Η Γκάνα αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Μοζαμβίκη, τερμάτισε στην 3η θέση και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Copa Africa. Οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ της εθνικής ήταν έξαλλοι με την εικόνα της ομάδας και «στόλισαν» τους ποδοσφαιριστές. Εντονες αποδοκιμασίες, με τους διεθνείς να σκύβουν το κεφάλι και να μη μιλούν σε κανέναν...

CAF security has called for reinforcement. The media just want to meet the team.



We are not leaving until they come.



We won’t tolerate this level of embarrassment and wastage again.



If powers won’t do, we will let them know how it feels to play for this team.



If you hear… pic.twitter.com/3RsmsP9KFX

