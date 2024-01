Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Σενεγάλης, Αλιού Σισέ, εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά τη μεγάλη νίκη επί του Καμερούν.

Ανησυχία επικράτησε στις τάξεις της εθνικής ομάδας της Σενεγάλης τις τελευταίες ώρες. Οι πρωταθλητές Αφρικής επικράτησαν με 3-1 του Καμερούν το βράδυ της Παρασκευής (19/1) για τη δεύτερη φάση των ομίλων και εξασφάλισαν την πρόκριση τους στα νοκ άουτ του Copa Africa και μετά το ματς ο προπονητής τους, Αλιού Σισέ διακομίσθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο!

Ο 47χρονος προπονητής αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και εισήχθη στις 22:00 (τοπική ώρα) στα επείγοντα περιστατικά. Ο Σενεγαλέζος κόουτς πέρασε από μια σειρά ιατρικών εξετάσεων, τα αποτελέσματα ήταν καθησυχαστικά και αναμένεται να επιστρέψει άμεσα στην αποστολή της εθνικής του ομάδας.

Aliou Cisse a été pris en charge par le staff médical et les services soins de l'hôpital de Yamoussoukro pour une pathologie infectieuse ! Les examens sont rassurants et il est de retour avec le groupe. 🤲🏿



