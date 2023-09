Ο 15χρονος Αμάρα Ντιουφ έκανε ντεμπούτο με τη Σενεγάλη κι έσπασε το ρεκόρ του Μάρτιν Όντεγκααρντ ως ο νεότερος σε ηλικία παίκτης που αγωνίζεται με το εθνόσημο.

Αλλαγή σκυτάλης στον κάτοχο του ρεκόρ για τον νεότερο ποδοσφαιριστή που έχει αγωνιστεί ποτέ με το εθνόσημο στο στήθος.

Ο τίτλος που μέχρι πρότινος άνηκε στον Μάρτιν Όντεγκααρντ πλέον συνδέεται με το όνομα του Αμάρα Ντιουφ, ο οποίος σε ηλικία 15 ετών και 94 ημερών αγωνίστηκε με τα χρώματα της Σενεγάλης απέναντι στη Ρουάντα για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Κάπως έτσι κατάφερε να γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στα βιβλία της ιστορίας, ξεπερνώντας τον μεσοεπιθετικό της Άρσεναλ που είχε κάνει το ντεμπούτο του με την Νορβηγία σε ηλικία 15 ετών και 253 ημερών.

Φυσιολογικά το μέλλον είναι πολλά υποσχόμενο για το ανερχόμενο αστέρι της Σενεγάλης, το οποίο από το επόμενο καλοκαίρι θα αγωνίζεται στο γαλλικό πρωτάθλημα για λογαριασμό της Μετς.

