O 25χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός, Μπιλέλ Μπενχαμουντά, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα μαζί με έναν φίλο του μετά από φιλικό παιχνίδι της εθνικής του κόντρα στο Κονγκό, στο οποίο σκόραρε και μοίρασε ασίστ.

Σοκ στο ποδόσφαιρο της Αλγερίας! Ο διεθνής μεσοεπιθετικός, Μπιλέλ Μπενχαμουντά, έχασε τη ζωή του την Πέμπτη (9/6) μαζί με έναν φίλο του σε τροχαίο δυστύχημα. Ο ποδοσφαιριστής της USM Αλγέρ επέστρεφε από ο νικηφόρο φιλικό της χώρας του με το Κονγκό (3-0), στο οποίο σκόραρε ένα γκολ και μοίρασε μια ασίστ.

Ο άτυχος ποδοσφαιριστής και ο συνοδηγός του εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητο, το οποίο τυλίχτηκε στις φλόγες. Ο Μπενχαμουντά είχε αγωνιστεί μόνο στην πατρίδα του για τις USMM Χατζούτ - USM Αλγέρ και δυστυχώς δεν κατάφερε να κάνει το βήμα να αγωνιστεί στην Ευρώπη.

إِنَّا لله وَإِنَّا إليه راجعون



Just one day after featuring and scoring for Algeria’s A’ (local) national team, Billel Benhamouda has passed away in a car accident. May he Rest In Peace. 😢 pic.twitter.com/50lEYl7jd6