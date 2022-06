Ραντεβού με την ιστορία είχε ο Σαντιό Μανέ, ο οποίος ξεπέρασε τον... δικό μας Ανρί Καμαρά και έγινε ο κορυφαίος σκόρερ ever για τη Σενεγάλη με 32 γκολ.

Το 2022 αποτελεί δεδομένα μια ξεχωριστή χρονιά για τον Σαντιό Μανέ. Αρχικά, ο επιθετικός της Λίβερπουλ οδήγησε την Σενεγάλη στο πρώτο Copa Africa της ιστορίας της, ενώ μαζί με τους Reds κατέκτησε δυο τρόπαια και έφτασε μέχρι τον τελικό του Champions League.

Παρόλα αυτά, τα επιτεύγματα δεν σταματούν εδώ για τον 30χρονο. Χάρη στο χατ τρικ που σημείωσε απέναντι στο Μπενίν για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, ο Μανέ έφτασε αισίως τα 32 με τη φανέλα της εθνικής Σενεγάλης και ανέβηκε στην κορυφή των all time σκόρερς της χώρας του, γράφοντας το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του αφρικανικού ποδοσφαίρου.

Μέχρι πρότινος, στην κορυφή της σχετικής λίστας δέσποζε το όνομα του Ανρί Καμαρά, ο οποίος αγωνίστηκε για μια οκταετία στην Ελλάδα για λογαριασμό των Ατρομήτου, Παναιτωλικού (δύο θητείες), Καλλονής, Λαμίας, Απόλλωνα Σμύρνης, Ιωνικού και Φωστήρα.

