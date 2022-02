Τα έντονα και συνεχόμενα παράπονα του Μο Σαλάχ προς τον ρέφερι έφεραν στο... αμήν τον τελευταίο, ο οποίος έκανε κίνηση να του δώσει τις κάρτες του προκαλώντας τον να διευθύνει καλύτερα το ματς.

Έξω φρενών με τον διαιτητή ο Μο Σαλάχ και το... αντίστροφο. Το εν λόγω δίδυμο πρωταγωνίστησε σε ένα ξεχωριστό σκηνικό, με τον Νοτιοαφρικανό διαιτητή, Γκόμεζ να μη μπορεί να διαχειριστεί άλλο την επαναλαμβανόμενη «γκρίνια» του Αιγύπτιου σταρ και να του παραδίδει σφυρίχτρα και κάρτες!

Ο Σαλάχ διαμαρτυρόταν συνεχώς κι έντονα για τον πειθαρχικό έλεγχο που ασκούσε ο ρεφ, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση για την κάρτα που δόθηκε στον συμπαίκτη του, Φατί. Όσο έντονες κι αν ήταν οι ενστάσεις του, όμως, στο τέλος δεν άλλαξε τίποτα και ο Γκόμεζ πήρε πίσω τα σύνεργά του, για να συνεχίσει το παιχνίδι.

Δείτε τη φάση:

Good question Victor Gomes! If Mo Salah thinks he can be referee, let him take over! pic.twitter.com/LWBmaobSNy