Απίθανες στιγμές αγωνίας και χαράς έζησαν ο Μοχάμεντ Μπεν και οι συμπαίκτες του, οι οποίοι περίμεναν πάνω από τα κινητά τους για τη λήξη του ματς της Σιέρα Λεόνε και ξέσπασαν σε «τρελούς» πανηγυρισμούς μετά την παρθενική πρόκριση για τις Κομόρες Νήσους.

Παρθενική συμμετοχή σε Copa Africa και πρόκριση στους «16» για την «σταχτοπούτα» του τουρνουά! Οι Κομόρες του γνώριμού μας από τη θητεία του σε Βέροια, Ολυμπιακό, Πανιώνιο, Λεβαδειακό, Μοχάμεντ Μπεν, τσέκαραν και μαθηματικά το εισιτήριο για τα νοκ-άουτ ως μία από τις τέσσερις καλύτερες 3ες των ομίλων, χάρη στην ήττα της Σιέρα Λεόνε την τελευταία αγωνιστική. Και τα καρδιοχτύπια της αναμονής για το τελευταίο σφύριγμα μετατράπηκαν σε ξέφρενο πάρτι μετά την εξασφάλιση της ιστορικής πρόκρισης!

Οι Κομόρες ήθελαν μόνο ήττα από τα Λιοντάρια για να κρατήσουν την τελευταία προνομιούχο θέση στο ειδικό ranking με 3 βαθμούς. Και οι διεθνείς συγκεντρώθηκαν στην ίδια αίθουσα για να παρακολουθήσουν το καθοριστικό παιχνίδι, βλέποντας την Ισημερινή Γουϊνέα να προηγείται από το ημίχρονο και τη Σιέρα Λεόνε να χάνει πέναλτι για την ισοφάριση τσο 85'! Αφού πέρασε κι αυτό το «σοκ», άπαντες με το κινητό στο χέρι μετρούσαν αντίστροφα για τη λήξη του αγώνα κι όταν αυτό ακούστηκε ακολούθησε... χαμός. Αγκαλιές, συνθήματα, στιγμές μοναδικές για μια χώρα 850.000 κατοίκων και μια εθνική που έγινε μέλος της FIFA μόλις το 2005!

Debutants Comoros are off to the Round of 16 at their first time of asking and these are the scenes. #AFCON2021 pic.twitter.com/bvjKjTiH9F