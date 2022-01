Ο Μο Σαλάχ πέτυχε το πρώτο γκολ του στο φετινό Copa Africa, το VAR επενέβη στο τρομερό γκολ ισοφάρισης του Μπαλντέ στο 82' και τελικά η Αίγυπτος έκανε σεφτέ στις νίκες επι της Γουϊνέα-Μπισάου (0-1).

Βήμα πρόκρισης κι ας φλέρταρε με δεύτερο σερί «στραβοπάτημα» έκανε η Αίγυπτος, με πρωταγωνιστή τον Μο Σαλάχ. Ο σταρ της Λίβερπουλ ανέλαβε δράση και με το πρώτο του γκολ στο φετινό Copa Africa χάρισε στους πολυνίκεις του θεσμού το πρώτο τρίποντο στον 4ο όμιλο με το 1-0 κόντρα στη Γουϊνέα Μπισάου, η οποία, πάντως, «φωνάζει» για το γκολ ισοφάρισης που της ακυρώθηκε στο 82' μέσω VAR.

Μετά την ήττα με 1-0 από τη Νιγηρία, το σύνολο του Κάρλος Κεϊρόζ χρειάστηκε αρκετό χρόνο για να «σπάσει» την επιθετική ανομβρία και το πέτυχε στο 69', όταν ο Σαλάχ υποδέχθηκε την εξαιρετική μπαλιά του Ελ Σολία και με άμεσο τελειώμα νίκησε τον Μέντες κι έδωσε προβάδισμα στους Αιγύπτιους.

Οι παίκτες της Γουϊνέα-Μπισάου δεν τα παράτησαν και στο 82' ο Μαμά Μπαλντέ πανηγύρισε σε πρώτο χρόνο την ισοφάριση, με τρομερό curler από τη γωνία της περιοχής που θα έβαζε υποφηψιότητα για το γκολ του τουρνουά. Ωστόσο, μετά από εξέταση VAR, καταλογίστηκε επιθετικό φάουλ στην αρχή της προσπάθειάς του και το γκολ δεν μέτρησε ποτέ, με αποτέλεσμα να παραμείνει το 0-1 μέχρι τέλους.

