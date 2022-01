Μια εικόνα, χίλιες λέξεις! Ο προπονητής του Μάλι δείχνει... χαμένος στη συνέντευξη Τύπου και περιγράφει με διαύγεια το χάος που ξέσπασε στο πολύκροτο ματς με την Τυνησία.

Φαρσοκωμωδία, φιάσκο, διακωμώδηση του αθλήματος. Οι χαρακτηρισμοί που μπορεί να επιλέξει κανείς για να περιγράψει το χάος που ξέσπασε στην αναμέτρηση Τυνησία - Μάλι ποικίλουν, όμως πολλές φορές μια εικόνα τα λέει όλα από μόνη της.

Όπως αυτή του προπονητή του Μάλι, Μοχάμεντ Μαγκασούμπα, ο οποίος αδυνατούσε να πιστέψει τι είχε συμβεί και φαινόταν το λιγότερο... προβληματισμένος στη δεύτερη συνέντευξη Τύπου που παρευρέθηκε.

Και ποιος να τον κατηγορήσει, δηλαδή, από τι στιγμή που ο ρέφερι από την Ζάμπια αποφάσισε να γράψει ιστορία.... Πρωτίστως με την απόφασή του να σφυρίξει τη λήξη του ματς στο 85΄και ακολούθως με το να καλέσει ξανά τις δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο 35 λεπτά αργότερα, έπειτα από πιέσεις των ιθυνόντων της CAF!

Τελικά ο Μοχάμεντ Μαγκασούμπα δεν μπόρεσε να διαχειριστεί την κατάσταση μπροστά από τον φωτογραφικό φακό, ο οποίος απαθανάτισε ανάγλυφα το... απόλυτο φιάσκο σε μόλις μια λήψη.

Mali coach Mohamed Magassouba is back for his second press conference of the night



He's been sweating like crazy and looks stressed pic.twitter.com/vifQzbanmd