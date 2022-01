Η ομοσπονδία της Αφρικής άνοιξε livestreaming για τη πρεμιέρα του Copa Africa, όμως το τηλεοπτικό δίκτυο που έχει αγοράσει τα δικαιώματα της διοργάνωσης το κατέβασε.

Με μια «γκάφα» από την πλευρά της CAF ξεκίνησε το Copa Africa. Η ομοσπονδία του αφρικανικού ποδοσφαίρου άνοιξε livestreaming για να μεταδώσει την πρεμιέρα μεταξύ του Καμερούν και της Μπουρκίνα Φάσο, όμως υπολόγιζε χωρίς τον... τηλεοπτικό πάροχο.

Το «DSTV», το οποίο έχει επενδύσει στα δικαιώματα της κορυφαίας διοργάνωσης του ποδοσφαίρου της Αφρικής, αγοράζοντας τα από τη διοργανώτρια CAF, έριξε το livestream της ομοσπονδίας λίγο μετά την έναρξη του αγώνα, επικαλούμενη πνευματικά δικαιώματα!

