Με άγριες διαθέσεις ξεκίνησε το Copa Africa, αφού μόλις στα 42'' του εναρκτήριου ματς ανάμεσα σε Καμερούν και Μπουρκίνα Φάσο, ο Στιβ Γιαγκό επιχείρησε τάκλιν που... τρομάζει!

Η σέντρα στο Καμερούν - Μπουρκίνα Φάσο σήμανε επισήμως την έναρξη του Copa Africa και πριν καν προλάβει να συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, ο Στιβ Γιαγκό κατάφερε να χαρίσει το πρώτο... highlight του τουρνουά.

Όχι όμως για κάποιο εντυπωσιακό τέρμα ή για μια περίτεχνη ενέργεια, αλλά για το δολοφονικό τάκλιν που επιχείρησε πάνω στον Κόλινς Φαί του Καμερούν μόλις στα 42 δευτερόλεπτα!

Σε μια διεκδίκηση της μπάλας ο στόπερ της Μπουρκίνα Φάσο έκανε τάκλιν με τις τάπες που έφτασε στο... γόνατο του αντιπάλου, ο οποίος σωριάστηκε αμέσως στο έδαφος σφαδάζοντας στους πόνους. Και το ακόμη πιο εντυπωσιακό; Ο Γιαγκό τιμωρήθηκε απλώς με κίτρινη κάρτα...

Burkina Faso's Steeve Yago with one of the wildest tackles we’ve ever seen within the first minute of AFCON 2022 😳 pic.twitter.com/AXVLvjVjkR