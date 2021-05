Λίγες μέρες πριν από τη διεξαγωγή του μεγάλου τελικού ανάμεσα σε Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι στο «Ντραγκάο» (29/5, 22:00, Cosmotesports1HD), το Champions League βρίσκεται προ των πυλών μιας ακόμη ριζικής αναμόρφωσης.

Όπως αποκαλύπτουν οι «Times» της Νέας Υόρκης, η UEFA εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο εισαγωγής Final Four στην τελική ευθεία της διοργάνωσης, αλλάζοντας, έτσι, το φορμάτ που γνωρίζαμε ως σήμερα.

Συγκεκριμένα, αντί ενός τελικού σε ουδέτερη έδρα, το πλάνο προβλέπει δύο μονούς ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό στην ίδια διοργανώτρια πόλη, με σκοπό το event να θεσμοθετηθεί ως «εβδομάδα Champions League» και να συμβάλλει στη μεγαλύτερη εμπορική αξιοποίησή του.

Η οριστική απόφαση για το project αναμένεται τον Δεκέμβριο, σε σχετική συνέλευση των μελών της εκτελεστικής επιτροπής που θα προγραμματιστεί. Ωστόσο, δεν άργησαν και οι πρώτες αντιδράσεις, με την Ευρωπαϊκή Ένωση Φιλάθλων να διαμαρτύρεται πως το εν λόγω φορμάτ θα αποδειχθεί πολύ ακριβό για τους υποστηρικτές των ομάδων και θα τους ωθήσει να μη ταξιδέψουν στη διοργανώτρια πόλη και συνεπώς να χάσουν δύο μεγάλα ματς για την ομάδα τους που θα διεκδικεί το τρόπαιο.

