Η Ντόρτμουντ έριξε «άκυρο» στην European Super League! (pic)

Οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ ανακοίνωσαν πως δεν πρόκειται να συμμετάσχουν European Super League και πως η ομάδα θα παραμείνει κανονικά στις διοργανώσεις της UEFA.

Δημοσιεύματα στην Ισπανία ανέφεραν πως τόσο η Παρί Σεν Ζερμέν όσο και η Ντόρμουντ εξέταζαν το ενδεχόμενο να απαντήσουν θετικά στην πρόταση που τους έγινε για είσοδο στην ESL. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ισχύει τουλάχιστον για τους Βεστφαλούς, οι οποίοι ξεκαθάρισαν πως η συγκεκριμένη κλειστή λίγκα δεν τους ενδιαφέρει και πως θα παραμείνουν πιστοί στα σχέδια της UEFA.

«Οι σύλλογοι θέλουν να εφαρμόσουν την προγραμματισμένη μεταρρύθμιση του UEFA Champions League. Τα σχέδια για τη δημιουργία μιας European Super League απορρίφθηκαν», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της γερμανικής ομάδας, η οποία γίνεται και η πρώτη που αρνείται να μπει στην συγκεκριμένη διοργάνωση.

Borussia Dortmund underlines once again, that they will NOT be part of the Super League and share the same opinion as Bayern Munich.#BVB pic.twitter.com/hyimx6cf6N

