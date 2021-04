Το…παρατράβηξαν: ημιτελικά στην Ευρώπη μόνο με ομάδες από τα «μεγάλα»! Το σπουδαίο βήμα του Ολυμπιακού!

Ότι εδώ και πέντε-έξι χρόνια χρόνια γίνεται όλο και πιο δύσκολο όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, αλλά και για κάθε ομάδα του επιπέδου του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, να διακριθεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχει γίνει πια κατανοητό.

Απλά φέτος το…παρατράβηξαν! Φτάσαμε στα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ και του Γιουρόπα Λιγκι και βλέπουμε αφενός μεν Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι, Παρί Ζεν Ζερμέν και Τσέλσι, αφετέρου δε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ, Ρόμα, Βιγιαρεάλ. Δηλαδή, τέσσερις ομάδες από την Πρέμιερ Λιγκ, δύο από την Ισπανία, μία από την Γαλλία και μία από την Ιταλία…

Τουλάχιστον πέρυσι είχε φτάσει στα ημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ η Σαχτάρ, μαζί με Ίντερ, Σεβίλλη και (πάλι) Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Πρόπερσι είχε φτάσει στα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ ο Άγιαξ, μαζί με Λίβερπουλ, Μπαρτσελόνα, Τότεναμ. Το 2018 είχε φτάσει η Ζάλτσμπουργκ στα ημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ. Το 2017 ήταν ο Άγιαξ στα ημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ. Το 2016 πάλι η Σαχτάρ.

Κατά διαβολεμένη σύμπτωση οι μεγάλες ομάδες των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, και δη οι αγγλικές, έχουν σηκώσει μπαϊράκι και θέλουν να φύγουν από τις διοργανώσεις της ΟΥΕΦΑ, φτιάχνοντας μία κλειστή ευρωπαϊκή Λίγκα, στην οποία θα παίρνουν ακόμη περισσότερα χρήματα. Η δε ΟΥΕΦΑ κάνει ό,τι μπορεί για να τις κρατήσει στο μαντρί. Κάπως έτσι, βλέπουμε τις τέσσερις από τις οκτώ ομάδων των ημιτελικών του τσάμπιονς Λιγκ και του Γιουρόπα Λιγκ να είναι φέτος από την Πρέμιερ Λιγκ…

Υπό αυτές τις συνθήκες πόσο εφικτό είναι ο Ολυμπιακός να φτάσει όσο ψηλά θέλουν ο πρόεδρος, ο προπονητής, οι ποδοσφαιριστές κι ο κόσμος του; Είναι παρά πολύ δύσκολο. Χρειάζονται υπερβάσεις απίστευτες, η μία μετά την άλλη. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι στην «ερυθρόλευκη» οικογένεια πρέπει να τα παρατήσουν. Βήμα βήμα μπορεί να ανέβει ο μεγαλύτερος ελληνικός σύλλογος ένα σκαλοπάτι. Και μετά βλέπουμε για το επόμενο. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος: τα προημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ η, ενδεχομένως και του Τσάμπιονς Λιγκ. Πάρα πολύ δύσκολη αποστολή κι αυτή, αλλά μέσα στο πλαίσιο αυτού που λέμε, «γίνεται».

Είναι πολύ σημαντικό που ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά στην ιστορία του αυτή τη διετία έφτασε στους «16» του Γιουρόπα Λιγκ σε δύο συνεχόμενες σεζόν. Πραγματικά αυτό ήταν ένα μεγάλο βήμα. Έχει πλέον κάπου να πατήσει ο Ολυμπιακός. Κάνει κάτι δύο συνεχόμενες σεζόν! Το έκανε και το 2017 (με την Μπεσίκτας στους 16 του Γιουρόπα), το έκανε και το 2014 (με την Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ στους «16» του Τσάμπιονς Λιγκ), το έκανε και το 2012 (με τη Μέταλιστ στους 16 του Γιουρόπα Λιγκ). Μέσα σε μία εξαετία (2012-2017) είχε δηλαδή τρεις παρουσίες στους 16 των Κυπέλλων Ευρώπης. Τώρα, το έκανε μέσα σε μία διετία δύο παρουσίες στους 16!

Είναι και θέμα κλήρωσης-είναι…εξοργιστικό να πέφτει σχεδόν πάντοτε με αγγλικές ομάδες φτάνοντας στους 16 (γιατί και παλιότερα συνέβαινε το ίδιο, αν θυμηθούμε την Τσέλσι και τη Νιούκαστλ)! Αλλά δεν είναι μόνο θέμα κλήρωσης. Είναι και θέμα focus (που π.χ. δεν υπήρχε στο βαθμό που έπρεπε τότε στη ρεβάνς με τους Ουκρανούς, επειδή ακολουθούσε ντέρμπι υποτίθεται τίτλου με τον ΠΑΟ), είναι και θέμα ακόμη καλύτερης στελέχωσης του ρόστερ, είναι και θέμα τύχης (π.χ. φέτος ο κορονοϊός τον τσάκισε τον Ολυμπιακό).

Πρέπει, όμως, να παραδεχθούμε ότι το να φτάσει ο Ολυμπιακός, για ξεκίνημα στον στόχο του «κάτι πιο ψηλά στην Ευρώπη», στους «8» μίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης είναι μεν πάρα πολύ δύσκολο, αλλά όχι κι απίθανο.

Φέτος τα κατάφεραν στο Τσάμπιονς Λιγκ η Πόρτο και στο Γιουρόπα Λιγκ, εκτός από τον Άγιαξ, η Σλάβια Πράγας, η Ντινάμο Ζάγκρεμπ κι ο Άγιαξ. Βεβαίως με υπερβάσεις: η Πόρτο έβγαλε έξω τη Γιουβέντους, η Σλάβια τη Λέστερ κι η Ντινάμο την Τότεναμ! Ο Άγιαξ είχε πιο εύκολο πρόγραμμα, αλλά κι αυτός έπρεπε να αποκλείσει την πρωτοπόρο φέτος στο γαλλικό πρωτάθλημα Λιλ.

Πέρυσι, με μία κλήρωση που δεν της έφερε θηρία (αλλά Σέλτικ και Μπασάκσεχιρ) έφτασε στους «8» του Γιουρόπα η Κοπεγχάγη! Στους «8» του Γιουρόπα προκρίθηκαν και η Σαχτάρ με τη Βασιλεία, αλλά πέρασαν γερμανικές ομάδες, τη Βόλφσμπουργκ και την Αϊντραχτ αντίστοιχα.

Πρόπερσι βρέθηκε ξανά η Σλάβια Πράγας στα προημιτελικά του Γιουρόπα, ξανά κάνοντας υπέρβαση (έβγαλε νοκ άουτ τη Σεβίλλη). Όπως έφτασε κι η Μπενφίκα με τη βοήθεια της κλήρωσης (στα νοκ άουτ πέρασε Γαλατασαράι και Ντινάμο Ζάγκρεμπ).

Βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο δρόμοι για να πας τουλάχιστον έως τους «8» του Γιουρόπα Λιγκ: υπερβάσεις η, καλές κληρώσεις. Υπερβάσεις όπως αυτή που έκανε πέρυσι ο Ολυμπιακός βγάζοντας έξω την Άρσεναλ. Αλλά και κληρώσεις τις οποίες είχε ο Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια (με Μπεσίκτας και Μέταλιστ) χωρίς να τις αξιοποιήσει όπως έπρεπε…

Παρεμπιπτόντως, ας προσέξουμε ότι η Μάντσεστερ Σίτι κι η Άρσεναλ τις οποίες αντιμετώπισε φέτος ο Ολυμπιακός, είναι στα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ και του Γιουρόπα Λιγκ- η δε Πόρτο, την οποία επίσης αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός, έφτασε στους «8» του Τσάμπιονς Λιγκ. Κι η Μπάγερν με την οποία επίσης έπαιξε πέρυσι ο Ολυμπιακός, είχε πάρει το Τσάμπιονς Λιγκ…

Η δε Άρσεναλ φέτος σε 12 παιχνίδια στην Ευρώπη έχει μόλις μία ήττα, από τον Ολυμπιακό, μέσα στο Λονδίνο.

Άσχετο: Και κάτι δικό μας, ενόψει Κυπέλλου

Most domestic cup titles across the 55 UEFA countries:

Vaduz (47)

Linfield (43)

Celtic (40)

Rangers (33)

Barcelona (30)

Benfica (29)

Olympiacos (28)

HB (28)

Austria Vienna (27)

Levski Sofia (25) pic.twitter.com/0en475UHfH

