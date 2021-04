Έξαλλοι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια της Παρί για την πρόκριση (pics & vids)

Παρά την ήττα με 1-0 από την Μπάγερν, η Παρί Σεν Ζερμέν κατάφερε και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Champions League και οδεύει ολοταχώς για την κατάκτηση του . Αλλωστε η παράδοση λέει πως όποια ομάδα στέλνει «σπίτι» τους Γερμανούς, κατακτάει και το τρόπαιο. Γιατί αλλιώς το κατακτάει η ομάδα του Μονάχου.

Μετά την λήξη της αναμέτρησης κόντρα στην Μπάγερν οι Παριζιάνοι ξέσπασαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Αρχικά στον αγωνιστικό χώρο κι έπειτα το πάρτι συνεχίστηκε και στα αποδυτήρια.

Κιμπεπέ, Μαρκίνιος, Νεϊμάρ και Μπαπέ ήταν οι… πρώτοι που άνοιξαν το χορό των πανηγυρισμών στα αποδυτήρια με τους συμπαίκτες τους να τους λούζουν με νερά!

PSG go through to the #UCL semi-finals and you can see what it means to Neymar and Mbappe! pic.twitter.com/qK4Qhtj59h

— Football on BT Sport (@btsportfootball) April 13, 2021