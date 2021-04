Ο Κιλιάν Μπαπέ έχει ευτυχήσει από πολύ μικρός να ξεχωρίσει και να ζήσει πράγματα που άλλοι, μεγάλοι ποδοσφαιριστές άργησαν να βιώσουν. Χάρη στο απίστευτο ταλέντο του συγκέντρωσε τα φώτα πάνω του και σήμερα δικαίως όλοι ασχολούνται μαζί του. Ο Γάλλος επιθετικός βρίσκεται από τα 17 του ουσιαστικά στο υψηλότερο επίπεδο. Βελτιώνεται συνεχώς και στοχεύει να γίνει ολοένα και καλύτερος. Στα 22 του χρόνια πλέον ο Κιλιάν Μπαπέ συγκαταλέγεται στου κορυφαίους παίκτες παγκοσμίως και είναι ο μοναδικός ο οποίος φαίνεται ότι μπορεί να κάνει το ακατόρθωτο.

Να φτάσει στα ίδια επίπεδα απόδοσης των δύο εν ενεργεία θρύλων του ποδοσφαίρου. Του Λιονέλ Μέσι και του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο επιθετικός της Παρί σε πρόσφατες δηλώσεις του, είχε τονίσει πως κάθε φορά που μπαίνει στο γήπεδο για να παίξει έναν αγώνα λέει στον εαυτό του ότι είναι ο καλύτερος παίκτης, με σκοπό να γεμίσει αυτοπεποίθηση και να αποδώσει τα μέγιστα για την ομάδα του. Αν κρίνουμε πάντως εκ του αποτελέσματος τα πηγαίνει περίφημα!

Πριν λίγο καιρό ο Μπαπέ με το χατ-τρικ που είχε σημειώσει στο «Νόου Καμπ» «τελείωσε» την Μπαρτσελόνα. Το επόμενο «θύμα» του έμελλε να είναι η Μπάγερν. Ετσι, λοιπόν το βράδυ της Τετάρτης, πήρε από το χέρι την ομάδα του και την οδήγησε σε μία σπουδαία και σημαντική νίκη με 3-2 επί των Βαυαρών στην «Αλιάνζ Αρένα». Χτύπησε» δύο φορές (μία σε κάθε ημίχρονο) κι αν την ερχόμενη εβδομάδα η Παρί αποκλείσει τους Βαυαρούς, τότε η... μισή πρόκριση αδιαμφισβήτητα θα του ανήκει! Μετά τα δύο τέρματα που σημείωσε κόντρα στη γερμανική ομάδα, έφτασε τα 8 στο σύνολο στην διοργάνωση του Champions League, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ των Γουισάμ Μπεν-Γιεντέρ και Νταβίντ Τρεζεγκέ για Γάλλο σκόρερ σε μία σεζόν. Τα ρεκόρ όμως για τον Μπαπέ δεν σταματάνε εδώ.

Σε 43 παιχνίδια που έχει δώσει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, έχει συμμετοχή σε 42 γκολ. Εκ των οποίων τα 27 τα έστειλε στα δίχτυα και τα υπόλοιπα 15 τα έχει μοιράσει στους συμπαίκτες του. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η ακόμα και η ίδια η FIFA αποθέωσε τον απίστευτο Γάλλο, αναφερόμενη σε ένα υπερφυσικό ταλέντο.

«Ήταν μία σπουδαία ομαδική εμφάνιση. Βρισκόμαστε μόνο στο πρώτο ημίχρονο. Υποφέραμε. Πάμε στο Παρίσι με ένα μεγάλο χαμόγελο, κοιτάμε τον αγώνα με το Στρασβούργο και μετά την Μπάγερν. Όπως είχα πει και με την Μπαρτσελόνα, μου αρέσουν αυτά τα παιχνίδια. Δεν μου έχει χαμογελάσει πάντα, αλλά δεν κρύβομαι και πρέπει να είμαι αποφασιστικός. Ο κόουτς ήθελε να τους κάνω να τρέχουν και να ανοίγω τις γραμμές. Πρέπει να παίξουμε στον δεύτερο αγώνα με την ίδια αυτοπεποίθηση. Όταν παίζεις στο Champions League, παίζεις απέναντι σε σπουδαίες ομάδες όπως είναι η Μπάγερν», ήταν τα λόγια του λίγο μετά την τρομερή εμφάνιση που πραγματοποίησε με την Μπάγερν.

8 - Kylian Mbappé has scored eight goals in this season's UEFA Champions League, the joint-most by a French player in a single campaign in the competition, moving level with Wissam Ben Yedder in 2017-18 and David Trezeguet in 2001-02. Magic. pic.twitter.com/R1daYgf0rc

Ο νεαρός Γάλλος μπορεί ακόμη να είναι σε αρκετά μικρή ηλικία, ωστόσο έχει καταφέρει να πετύχει τρομερά πράγματα στην έως τώρα καριέρα του, με εγχώριους τίτλους, με διακρίσεις, με αμέτρητα ρεκόρ και φυσικά με το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 στη συλλογή του, και πλέον ο στόχος του είναι να κατακτήσει την κούπα του Champions League και την Χρυσή Μπάλα. Ενας στόχος ο οποίος όπως φαίνεται δεν μοιάζει ακατόρθωτος. Ειδικά από τη στιγμή που φέτος οι Ρονάλντο και Μέσι έμειναν εκτός διεκδίκησης του φετινού τροπαίου, ο Μπαπέ έχει την ευκαιρία να σκαρφαλώσει στην κορυφή της Ευρώπης

Όπως είναι λογικό τα εξωφρενικά του νούμερα, δεν έχουν περάσει απαρατήρητα από τα μεγαθήρια της Ευρώπης.Ο Ζινεντίν Ζιντάν θέλει σαν… τρελός να εντάξει στο δυναμικό της Ρεάλ τον συμπατριώτη του γι' αυτό και παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις γύρω από το συμβόλαιο του νεαρού φορ των Παριζιάνων. Το συμβόλαιο του Μπαπέ ολοκληρώνεται το 2022, αλλά εδώ κι αρκετό χρονικό διάστημα οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις.

Kylian Mbappé becomes the 1st player to score a total of FIVE away goals in the round of 16 & quarter-finals in the same season #UCL pic.twitter.com/4AK2f475qd

Οι ιθύνοντες του συλλόγου επιθυμούν την παραμονή του 22χρονου φορ στο Παρίσι, γι' αυτό κι επιταχύνουν τις διαδικασίες για να του εξασφαλίσουν νέο συμβόλαιο. Ωστόσο, έως τώρα δεν φαίνεται πως υπάρχει… φως στο τούνελ. Βέβαια, ο νεαρός επιθετικός δεν είναι αρνητικός στο να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο, ωστόσο ζήτησε χρόνο από την διοίκηση για να πάρει την απόφαση. Πάντως αυτή ενδέχεται να την πάρει στο τέλος της τρέχουσας σεζόν κι αυτό διότι θέλει να δει αν η ομάδα του καταφέρει να φτάσει στην κατάκτηση του Champions League. ​Αν ο στόχος επιτευχθεί τότε θα υπογράψει και το νέο του συμβόλαιο, αν όμως τα πράγματα δεν εξελιχθούν όπως ο ίδιος περιμένει, τότε θα εξετάσει το ενδεχόμενο αποχώρησης του από την πρωταθλήτρια Γαλλίας. Αν και μετά τη νίκη με 3-2 στο Μόναχο επί της Μπάγερν, το εισιτήριο για τα ημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης έχει σχεδόν τσεκαριστεί και το όνειρο του ταλαντούχου επιθετικού, πλησιάζει...

Who else? Two-goal hero Kylian Mbappé wins the award after another stunning display on the break away from home

@KMbappe will be one of four candidates you can vote for to win the Player of the Week crown #UCLPOTM | #UCL pic.twitter.com/DfVTtWAauV

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 7, 2021