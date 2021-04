Σε μια κίνηση που δύσκολα βρίσκεις στα γήπεδα, ένας επόπτης ζήτησε αυτόγραφο από ποδοσφαιριστή! Ναι, ο βοηθός του Χάτεγκαν σταμάτησε τον Χάαλαντ στη φυσούνα του Ετιχαντ αμέσως μετά το τέλος του ματς και ζήτησε να του υπογράψει, με τον Νορβηγό σταρ να μην αρνείται. «Ισως είναι... fan του Χάαλαντ» σχολίασε ο Γκουαρδιόλα! Θυμίζουμε, πως ο Χάτεγκαν δεν είχε σωστές αποφάσεις, ενώ η Ντόρτμουντ φωνάζει για το γκολ του Μπέλινγκχαμ που ακυρώθηκε!

The cheek of the linesman asking Haaland to sign his cards. Madness. pic.twitter.com/fdfBYaQQou

“Maybe he is a fan!”

Pep’s reaction to the linesman getting Erling Haaland’s autograph in the tunnel after City’s victory over Dortmund pic.twitter.com/v6NCl9PYrD

