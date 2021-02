Ο Μπαπέ έγινε μόλις ο τρίτος ποδοσφαιριστής στα χρονικά του Champions League που κάνει χατ-τρικ απέναντι στην Μπαρτσελόνα μετά τους Ασπρίγια και Σεφτσένκο από το μακρινό 1997.

Με την αύρα και τα γκολ του Γάλλου Παγκόσμιου Πρωταθλητή, η Παρί έφτασε στο 4-1 στην Βαρκελώνη κάνοντας πάρτι και ο Μπαπέ ψηφίστηκε κορυφαίος όλων σε αυτά τα τέσσερα ματς της πρώτης εβδομάδας των «16» του Champions League.

Kylian Mbappe is named #UCL Player of the Week for his hat-trick against Barcelona at the Camp Nou pic.twitter.com/ECoxI1EWb5

