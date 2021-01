UEFA Youth League: Με την Γκόρνικ Ζάμπρζε η Κ19 του ΠΑΟΚ (pic)

Σχετικά πιο εύκολο έργο έχει η Κ19 του ΠΑΟΚ, συγκριτικά με τον Ολυμπιακό που θα αντιμετωπίσει την Μάντσεστερ Σίτι. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα φιλοξενηθεί στην Πολωνία από την Γκόρνικ Ζάμπρζε, που κατέκτησε το πρωτάθλημα στην χώρα της.

Υπενθυμίζεται ότι οι αναμετρήσεις στη φάση των «64» είναι μονές και θα διεξαχθούν 2 ή 3 Μαρτίου.

#BreakingNews #PAOKu19 will face @GornikZabrzeSSA in the Round of 64 of the @UEFAYouthLeague Domestic Path #PAOKAcademy #PAOKNextGen pic.twitter.com/gEXWNlvM0Q

— PAOK FC (@PAOK_FC) January 27, 2021