Το γκολ του Καμαρά στη Μαρσέιγ μπορεί να αποδειχτεί... χρυσό.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στη Μασσαλία αλλά στην ισοβαθμία θα είναι εκείνος που θα πάρει την 3η θέση.

Το γκολ του μέσου των ερυθρόλευκων μάλιστα είναι υποψήφιο για να αναδειχτεί κορυφαίο της αγωνιστικής.

Μαζί με τον νεαρό άσο, βρίσκονται στη λίστα τα γκολ των Αντουάν Γκριεζμάν (Μπαρτσελόνα), Αλεξάντερ Σόλς (Μίντιλαντ) και Ιρφάν Καχβετσί (Μπασακσεχίρ). Μάλιστα, τον νικητή θα τον επιλέξει ο κόσμος, ψηφίζοντας εδώ.

H ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε γνωστή την υποψηφιότητά του ποστάροντας:

Το γκολ του Καμαρά είναι υποψήφιο για #UCLGOTW της 5ης αγωνιστικής του Champions League! Μπείτε στο παρακάτω link και ψηφίστε! / @MCamarajr10's #goal against @OM_Officiel has been nominated for the #UCL #GoalOfTheWeek award! Visit this link and #vote!https://t.co/Yl3QiwrcxY pic.twitter.com/heP3JjsZa6

— Olympiacos FC (45) (@olympiacosfc) December 3, 2020