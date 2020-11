Ντόρτμουντ – Μπριζ 3-0: Απίστευτος Χάαλαντ έχει σκοράρει στα 10 από τα 12 ματς στο Champions League (pic)

Στον αστερισμό του Έρλινγκ Χάαλαντ κινείται το Champoions League το τελευταίο διάστημα, με τον Νορβηγό να μην σταματά να σκοράρει. Ήδη έχει φτάσει τα 15 γκολ, ωστόσο το ακόμα πιο σημαντικό είναι πως ο σούπερ σταρ της Ντόρτμουντ έχει καταφέρει να σκοράρει στα 10 από τα 12 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί.

15 - Erling Haaland has scored 15 goals in 12 Champions League games, only failing to score in two appearances in the competition. Remarkable. pic.twitter.com/750PWPF0N4

— OptaJoe (@OptaJoe) November 24, 2020