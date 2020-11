Κράσνονταρ - Σεβίλλη: Ισοφάριση και «έκρηξη» από 10.000 φιλάθλους των Ρώσων (vids)

Την ώρα που οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης βρίσκονται σε εξέλιξη lockdown, το κοινό της Κράσνονταρ δίνει κανονικά το παρόν στο γήπεδο και θυμίζει εποχές προ πανδημίας, δημιουργώντας «εκρηκτικό» κλίμα μετά από το γκολ της ισοφάρισης κόντρα στη Σεβίλλη για το Champions League.

Οι περίπου 10.000 φίλοι των Ρώσων ξέσπασαν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς μετά το γκολ του Βάντερσον στο 56', ο οποίος νίκησε τον Κουντέ, που μετά από μια σωτήρια επέμβαση, δεν μπόρεσε να αποσοβήσει και 2ο γκολ για λογαριασμό των Σεβιγιάνων.

Δείτε το γκολ και τη φοβερή ατμόσφαιρα στο «Krasnodar Stadium»:

GOAL! A scrappy finish from sub Wanderson rounds off a good move from Krasnodar, in off a defender, and it’s level in South Russia 1-1 #UCL pic.twitter.com/0H4uVFMQbq

