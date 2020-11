Χάαλαντ: Σκόραρε δις αλλά έδωσε την πιο αμήχανη συνέντευξη (vid)

ΠΑΟΚ - Αϊντχόφεν: Ειδικά στοιχήματα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. |21+

Είναι γνωστό ότι του Έρλινγκ Χάαλαντ, δεν του αρέσουν τα πολλά λόγια. Οπου δει κάμερα στρίβει από την άλλη. Θέλει να δίνει απαντήσεις στο γήπεδο, πετυχαίνοντας γκολ κι αυτό το απέδειξε γι' ακόμη μία φορά απέναντι στην Κλαμπ Μπριζ​όπου σκόραρε δις, έφτασε τα τέσσερα γκολ στην φετινή διοργάνωση και τα 14 συνολικά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, σε μόλις... έντεκα αγώνες!

Μετά το τέλος του ματς, μίλησε για την εμφάνιση της ομάδας του και την προσωπική του απόδοση σε μία... περίεργη και αμήχανη συνέντευξη.

Ακολουθεί αναλυτικά η συνέντευξη:

-Εφτιαξες τα μαλλιά σου αλλά δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσεις το κεφάλι σου καθώς σκόραρες δύο γκολ με το πόδι. Πως ήταν αυτό το βράδυ για σένα;

«Ηταν ένα καλό βράδυ και τρεις σημαντικοί βαθμοί».

-Πως προετοιμάστηκε η Ντόρτμουντ γι' αυτό το ματς;

«Γνωρίζαμε ότι η Κλαμπ Μπριζ ήθελε να κερδίσει αλλά εμείς πιέσαμε ψηλά. Αποδείξαμε ποια είναι η καλύτερη ομάδα. Ηταν μια καλή νίκη για εμάς και οι τρεις βαθμοί εξίσου σημαντικοί».

-Πέτυχες το 6ο σου γκολ ενάντια σε ομάδα του Βελγίου. Πως νιώθεις γι' αυτό;

«Τα πηγαίνω καλά απέναντι σε βελγικές ομάδες».

-Θα κοιμηθείς μόνος απόψε;

«Εεεε.. ναι»

-Δεν θα πάρεις κάποια κοπέλα μαζί σου; Δεν σκόραρες χατ-τρικ.

«Οχι..δεν σκόραρα»

Σίγουρα η συγκεκριμένη συνέντευξη, έκανε τον Έρλινγκ Χάαλαντ να νιώσει αμήχανα αν και γενικά δεν φημίζεται ότι λέει και πάρα πολλά στις συνεντεύξεις του...

Βέβαια, η τελευταία ερώτηση από τον ρεπόρτερ έγινε καθώς στο παρελθόν ο Νορβηγός φορ είχε αποκαλύψει πως κοιμάται στο κρεβάτι με κάθε μπάλα από αυτές που έχει κρατήσει ως αναμνηστικά για τα χατ-τρικ που έχει πετύχει.

The worst post-match interview of all time? pic.twitter.com/tpqdiWoaQ2

— Goal (@goal) November 5, 2020